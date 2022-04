Tonali nel recupero piega la Lazio e riporta il Milan al comando

Meritata la vittoria dei rossoneri anche se il gol di Tonali è arrivato a pochi secondi dalla fine del match

Un gol di Tonali a tempo scaduto consente al Milan di battere la Lazio all'Olimpico e rimanere in testa alla classifica. Grande cuore e grande qualità dei rossoneri che hanno voluto a tutti i costi la vittoria trovando la rete decisiva. Il 12° risultato utile di fila dei rossoneri vale la vetta a +2 sull'Inter, che mercoledì recupera la sfida a Bologna. In avvio la sblocca Immobile su assist di Milinkovic-Savic, dopo l'intervallo pareggia Giroud servito da Leao. Si rivede in campo Ibrahimovic, attento Strakosha nel finale mentre Hernandez sfiora il gol. Lo trova al 92' Tonali su assist di Zlatan Ibrahimovic. La risposta rossonera all'Inter è arrivata.