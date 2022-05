Tonali ribalta il Verona e il Milan si riporta in testa alla classifica

Il Milan si riporta a + 2 sull'Inter a due giornate dalla fine del campionato

Il Milan risponde bene all'Inter e con la vittoria di stasera contro il Verona per 3-1, si è riportata al comando della classifica di Serie A a due giornate dalla fine. I rossoneri sotto di un gol hanno poi tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa capovolto il risultato con la doppietta di Tonali che ha risposto a Faraoni che di testa aveva portato in avanti gli scaligeri. Il tris rossonero di Florenzi nel finale. Il Milan ha giocato un buon primo tempo pressando molto i gialloblu' che sullo 0-0 avevano incassato il gol di Tonali poi annullato per fuorigioco. Gara intensa a centrocampo della squadra di Pioli che poi con Leao sulla sinistra ha creato tanti pericoli e i due gol sono venuti proprio dopo una percussione del portoghese. Nella ripresa dopo il vantaggio di Tonali il Milan ha gestito bene la gara non facendosi sorprendere dal Verona che non si è mai reso pericoloso. Florenzi con un bel diagonale ha firmato il tris a 4' dalla fine chiudendo la partita. Con la vittoria di stasera il Milan torna a +2 sull'Inter a 180' dalla fine.