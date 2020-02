Tonfo Torino, Mazzarri a rischio esonero

Il matrimonio tra Mazzarri e Torino potrebbe essere arrivato al capolinea. Dopo il pesante ko contro il Lecce per 4-0 la dirigenza granata starebbe pensando ad un cambio in panchina. Oltre al risultato, alla società non è piaciuto il modo con cui è arrivata la sconfitta. Terza sconfitta consecutiva con gli uomini di Mazzarri che rimangono inchiodati a quota 27 punti.

NON SOLO LECCE – Non è solo la prestazione di Lecce ad aver messo in dubbio la posizione dell’allenatore toscano. Il Torino infatti nelle ultime 4 gare ha incassato 17 gol. Tanti, troppi per una rosa che ha ambizioni europee e una rosa ben attrezzata per raggiungere l’obiettivo.

Le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà il futuro di Mazzarri. Ad ora sembra sempre più lontano da Torino.