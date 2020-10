Torino, 6 tesserati della Primavera positivi al Covid-19

Il Covid-19 non si ferma a continua a spaventare il mondo del calcio. Il Torino è l’ultimo club italiano in ordine cronologico a ritrovarsi in casa delle positività, precisamente nella Primavera dove sei tesserati sono risultati positivi al tampone. Giocatori tutti asintomatici e già isolati. Ecco la nota ufficiale.

LA NOTA DEL TORINO

“Il Torino FC comunica che nell’ambito dei controlli preventivi 6 tesserati della formazione Primavera sono risultati positivi al Covid-19. I ragazzi, asintomatici, sono stati messi in isolamento. Il Torino FC rende noto che al momento le attività della squadra Primavera sono state sospese: tutti i componenti del gruppo squadra sono in isolamento fiduciario e saranno sottoposti a nuovi test”.