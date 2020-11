Torino batte il Genoa e può sorridere: prima vittoria in campionato

Al Ferraris si è giocata Genoa-Torino per il recupero della terza giornata di Serie A. I granata si sono imposti con il risultato di 2-1. Dopo 10′ la sblocca Lukic, al primo tiro in porta; poi l’autogol di Pellegrini nel tentativo di anticipare sempre Lukic. In pieno recupero il gol del grifone di Scamacca. Per la squadra di Giampaolo una piccola luce in fondo al tunnel dopo le tante sconfitte. Trema il Genoa di Maran che non vince da 5 partite.