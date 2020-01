Torino, Belotti: “Gran lavoro di squadra, non voglio smettere di segnare”

Andrea Belotti è l’uomo della serata dell’Olimpico. L’attaccante del Torino è decisivo nel successo dei granata. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: “Voglio continuare a segnare. La mia doppietta è stato frutto del lavoro della squadra. Ad esempio Sirigu ha fatto grandi parate. Tutti hanno dato l’anima. Penso che vincere 2-0 qui a Roma non è facile, ma noi ce l’abbiamo fatta. L’anno scorso avevamo perso in trasferta una sola partita, qui contro la Roma. Abbiamo cercato di lavorare in questa settimana sulla cattiveria e sulla gestione del pallone. Sono contento che alcuni frutti siano emersi oggi”.