Torino, Belotti in campo contro la Fiorentina ma il futuro è in bilico

Andrea Belotti ha un futuro incerto al Torino. La società potrebbe valutare di cederlo ma solo al prezzo giusto, e fino a questo momento non mancano le pretendenti per l’attaccante.

FUTURO INCERTO

Il capitano dei granata sta valutando il proprio futuro in vista della prossima stagione. Il calciatore vorrebbe giocare in un club in grado di guadagnare la qualificazione in Champions League, in modo da arrivare all’Europeo dell’anno prossimo da protagonista sul campo. Su di lui ci sono Manchester United e Inter, ma anche una terza squadra che da stasera lo osserverà molto da vicino.

LA FIORENTINA SUL GALLO

Il patron della Fiorentina, Commisso, fin dall’estate scorsa ha messo gli occhi su Andrea Belotti. L’attaccante in stagione ha realizzato 22 reti in 39 presenze, rendendosi protagonista di una buona stagione sotto l’aspetto realizzativo, soprattutto commisurata alle prestazioni deludenti del Torino. Se per le squadre straniere la strada per arrivare all’ex attaccante del Palermo è più difficile vista la clausola da 90 milioni, in Italia il discorso è ben diverso: i viola proveranno ad arrivare al Gallo proponendo un’offerta base di 30 milioni di euro più eventuali bonus legati a prestazioni individuali e di squadra.