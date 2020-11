Torino, Belotti: “Stiamo migliorando sul piano del gioco. Questo è un punto di partenza”

Il Torino vince la prima partita in campionato, i granata, trascinati dal solito grande Belotti hanno espugnato Marassi 2-1. Il capitano granata a fine partita ha espresso tutta la propria gioia: “Oggi è stata una battaglia, entrambe le squadre non si sono risparmiate, ed è stata una bella partita. Deve essere un punto di partenza, perché questa squadra è in continua crescita e deve dimostrarlo con i risultati. Sono contento di aver recuperato in due giorni e di aver contribuito a questa vittoria”. Belotti però sottolinea che le prestazioni del Toro erano migliorate già nelle recenti partite: “Anche nelle due gare precedenti si era visto un netto miglioramento sul piano del gioco: quello che ci era mancato è il carattere – spiega il Gallo a Sky – , perché ci siamo fatti rimontare in entrambe le partite. Ci siamo guardati in faccia, e oggi il gruppo ha dimostrato di essere unito. Quando si gioca bene a calcio ci si diverte, sapevamo che sarebbe servito tempo ma i frutti del lavoro del mister iniziano a vedersi”.