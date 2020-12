Tutto è pronto per Torino-Bologna. Il lunch match delle 12.30 dà inizio alla domenica di Serie A. I mister delle due squadre hanno scelto le formazioni titolari che scenderanno in campo per la 13^ giornata di campionato.

Torino-Bologna, le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2) Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Bremer; Lukic, Gojak, Rincon, Linetty, Rodriguez; Bonazzoli, Belotti. Allenatore: Marco Giampaolo

Bologna (4-3-3) Da Costa; De Silvestri, Danilo, Medel, Tomiyasu; Dominguez, Soriano, Svanberg; Vignato, Palacio, Barrow. Allenatore: Sinisa Mihajlovic