Torino, Bremer e il Covid: “Ho avuto paura. Col Sassuolo non ero lo stesso…”

Interessante intervista rilasciata dal difensore del Torino Gleison Bremer ai microfoni de La Repubblica. Il brasiliano si è soffermato su diversi aspetti della stagione granata, dalla lotta salvezza, al Covid, fino al derby contro la Juventus del weekend.

A tutto Bremer

Parte subito dal derby della Mole contro la Juventus: “La Juve non sta andando molto bene, è un’opportunità per noi”, ha ammesso Bremer. “Nicola è un motivatore e ha già cominciato a caricarci, ma bisogna entrare in campo sereni e tranquilli. La retrocessione sarebbe una macchia per tutti. Come si marca Cristiano Ronaldo? Con l’attenzione continua. Lui appena vede uno spazio si infila”.

E lo sa bene il difensore che proprio contro la Juventus fece il suo esordio con Mazzarri in panchina e fu protagonista di un errore in marcatura proprio su CR7: “Meno male che abbiamo pareggiato, perché se avessimo perso non me lo sarei perdonato. Avrei dovuto di fare di più”.

Dal calcio giocato al Covid avuto: “Ho avuto paura, il Covid ti lascia addosso qualcosa e con il Sassuolo non riuscivo a essere il Bremer di prima. Con l’Inter ho fatto bene ma poi non mi sentivo lo stesso di prima. Mia moglie è ancora positiva ma per fortuna sta bene”.