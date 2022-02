Torino-Cagliari, le formazioni ufficiali

Si gioca alle 12:30

Il Torino di Juric si affida a Belotti in attacco sostenuto da Brekalo e Pjaca alle sue spalle. C'è Ansaldi e non Singo sulla fascia destra. In difesa ce la fa Bremer. In porta confermato Milinkovic-Savic. Solito undici per il Cagliari di Mazzarri con Cragno tra i pali, Goldaniga, Lovato, Altare in difesa. Bellanova e Dalbert sulle corsie con Marin, Grassi e Deiola in mezzo al campo. In avanti Gaston Pereiro e Joao Pedro.