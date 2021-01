Torino, certo l’esonero di Marco Giampaolo. Due tecnici in pole

Dopo il deludente pari interno contro lo Spezia, la panchina del tecnico del Torino Marco Giampaolo è più che mai traballante. Anzi, a Torino dicono che il destino di questo progetto tecnico, e naturalmente della posizione dell’ex del Milan sulla panchina granata, è segnato. Sarà esonerato dopo l’attenta e scrupolosa analisi e di riflessione all’interno del club. Al posto di Giampaolo potrebbe arrivare Davide Nicola che attende di liberarsi dal Genoa. Contatti anche con Ventura che resta alla finestra, o come allenatore o come dirigente. Il presidente Urbano Cairo che ieri sera ha seguito la bruttissima prestazione offerta dai granata contro lo Spezia allo stadio Olimpico Grande Torino, al termine della partita ha detto. «Sono molto deluso, perché è stata la partita peggiore della stagione. Una partita brutta, veramente pessima, mi spiace dirlo — ha commentato un presidente Urbano Cairo molto amareggiato —. Pensavo di vedere tutta un’altra squadra e tutta un’altra partita». Quando poi gli è stato chiesto se Marco Giampaolo resterà sulla panchina del Torino, ha commentato: «Certo che resta». Per poi rispondere con un silenzio alla successiva domanda che gli era stata posta dai giornalisti, «ma fino a quando?». Probabilmente fino a domani visto che l’ex Catania sarà esonerato.