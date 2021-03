Torino show: da 0-2 a 3-2 al Sassuolo, la lotta per la salvezza si infiamma

Dallo spettro di una nuova sconfitta alla clamorosa rimonta. Nel recupero della 24esima giornata, il Torino conquista una straordinaria vittoria battendo a sorpresa il Sassuolo. I neroverdi non approfittando del doppio vantaggio e si fanno rimontare, perdendo un’occasione clamorosa per agganciare il treno Europa League. I granata, invece, fiutano la possibilità di riaprire la lotta per la salvezza.

IL MATCH

E’ un avvio shock per il Torino: i granata vanno subito sotto contro il Sassuolo, brillantissimo nei primi minuti. Al 6′ Berardi finalizza un’azione perfetta con un tiro preciso che batte Sirigu. Lo svantaggio risveglia il Toro, che risponde con veemenza. Mandragora va al ti, trovando la super risposta di Consigli, strepitoso sul tiro del centrocampista e sui colpi di testa seguenti di Murru e Sanabria. Il Torino dà l’impressione di poter pareggiare, ma incassa a sorpresa la rete del 2-0: Rincon e Sanabria non si intendono tra loro e agevolano l’inserimento di Berardi, lesto a sfruttare un bel cross. Nella ripresa il Sassuolo sembra in grado di controllare, ma il Torino riprende coraggio. Al 76′ Ferrari sbaglia in uscita e regala palla a Zaza, che batte Consigli. All’87’ arriva l’incredibile pareggio con Mandragora, velocissimo e a ribattere a rete dopo un miracolo di Consigli. Il Sassuolo prova a tornare avanti, ma sul tiro di Obiang è strepitoso Sirigu con un intervento sotto l’incrocio dei pali in controtempo. E in pieno recupero arriva la beffa per i neroverdi: cross di Ansaldi e colpo di testa vincente di Zaza.