Torino, fiducia ancora a Giampaolo

Il Torino non ha fatto in classifica il passo avanti sperato oggi dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna. Sulla graticola ancora una volta il tecnico granata Marco Giampaolo ma da quanto è trapelato dal capoluogo piemontese dopo il vertice di 45 minuti negli spogliatoi tra il mister, Cairo e Vagnati, è stata ribadita la fiducia nell’allenatore. La società ritiene che la situazione sia rimediabile e non ha pensato all’esonero dell’ex Milan. Nella prossima partita a Napoli la dirigenza si aspetta una sterzata come risultato, poi arriverà la sessione invernale di calciomercato, con la possibilità di portare rinforzi fondamentali. Il Torino è terzultimo con 7 punti in classifica dopo la tredicesima giornata.