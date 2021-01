Torino, finisce l’avventura di Giampaolo: ufficiale l’esonero

La stagione del Torino non è certamente partita nel migliore dei modi. La formazione granata si trova in piena zona retrocessione, con 13 punti racimolati in 18 gare. Un bilancio disastroso, che ha spinto la società a concludere anticipatamente la collaborazione con Marco Giampaolo.

UFFICIALE

L’ufficialità del divorzio è arrivata con una nota: “Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata”. Per Giampaolo si tratta della seconda avventura negativa dopo il flop al Milan.