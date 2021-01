Torino, Giampaolo: “La squadra è migliorata, ma i bonus sono finiti”

Il Torino non riesce a vincere. Nonostante la superiorità numerica per tutto il secondo tempo, i granata soffrono contro lo Spezia e rischiano addirittura di incassare una pesante sconfitta. Il tecnico Marco Giampaolo commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “La nostra caratteristica non è fare la partita, ma costruirla sugli altri. Oggi siamo stati poco lucidi nella scelta delle giocate. Abbiamo provato a creare superiorità numerica. Non abbiamo avuto nemmeno un pizzico di buona sorte. Sono stati fatti piccoli passi avanti. Questi risultati, sommati alla nostra classifica, creano difficoltà, ma la squadra è migliorata. Il pareggio crea sconforto, ma dobbiamo avere fiducia. Analizzano la partita, la quinta in tredici giorni, bisognava fare i conti con tante difficoltà. La squadra è migliorata rispetto all’inizio. Non abbiamo grandi palleggiatori e quando si chiede di fare un certo tipo di partite, fatichiamo maggiormente. Ci siamo giocati tutti i bonus all’inizio, ora non possiamo sbagliare”.