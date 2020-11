Torino, Giampaolo: “Non dobbiamo perdere fiducia, abbiamo giocato con responsabilità”

Il Torino di Marco Giampaolo tarda a trovare continuità e resta ancora nei bassifondi della classifica dopo l’ennesima prova a metà: “Avevo visto l’avversario di oggi – spiega Giampaolo nel post-partita ai microfoni di Torino Channel – , lo conoscevo e sapevo anche le condizioni con le quali ci siamo arrivati e le difficoltà della gara le avevo presenti. Ma questo non è un risultato che ci deve far recriminare o ci deve far perdere fiducia. Quella l’avremmo dovuta perdere in altre partite, quando avevamo il risultato in mano e l’abbiamo buttato. I ragazzi hanno giocata questa partita con responsabilità, avendo delle difficoltà. Il Crotone stava meglio di noi sul piano fisico, erano più rapidi di noi.