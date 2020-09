Torino, Giampaolo: “Siamo in costruzione, bene il primo tempo”

Inizia nel peggiore dei modi l’avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Torino. I granata incappano nella prima sconfitta stagionale contro la Fiorentina e la prossima sfida sarà contro l’Atalanta.

LE PAROLE DI GIAMPAOLO

Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di SkySport: “Abbiamo fatto un buon primo tempo finché c’è stata lucidità e birra nelle gambe. Siamo calati nella seconda parte della gara, calando e concedendo di più. Questo lo sapevo, la mia preoccupazione era sulla durata di 95 minuti visto che abbiamo fatto solo tre amichevoli, con minutaggio ridotto. Siamo in costruzione, la squadra non ha lesinato impegno ed energie. Aver perso la birra non è una loro responsabilità”.