Torino, Giampaolo: “Siamo stati bravi, poi sbagli qualcosina e al primo errore subiamo sempre gol”

Dopo il k.o nel derby con la Juventus il tecnico del Torino Marco Giampaolo, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo già parlato delle rimonte e parlarne ancora non ci porta da nessuna parte, non posso commentare le partite precedenti – le parole dell’allenatore del Torino – Parlo di questa gara, persa per dettagli. Ma complessivamente, considerando la nostra situazione e il momento, abbiamo giocato come dovevamo e l’abbiamo persa per dettagli sui quali lavoriamo costantemente, ma evidentemente bisogna starci ancora sopra. Mi riferisco all’organizzazione difensiva sul cross, situazioni in cui devi ricomporre la linea, invece siamo stati disuniti, con posizioni sbagliate. Siamo stati bravi, poi sbagli qualcosina e al primo errore subiamo sempre gol”.