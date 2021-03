Torino-Inter diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Torino-Inter si gioca oggi domenica 14 marzo 2021 alle ore 15.00 per la 27^ giornata di Serie A. I granata, ancora molto debilitati dai recenti casi di coronavirus, affrontano la capolista nerazzurra a caccia di punti per confermarsi al vertice.

Torino-Inter, le probabili formazioni

Formazioni quasi obbligate per entrambe le formazioni. Il Torino di Nicola si affiderà a Sirigu; Izzo, Buongiorno, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Baselli, Murru; Verdi, Zaza. Recuperato anche Belotti ma che dovrebbe vedersi in campo solo per uno spezzone. Squadra tipo per Conte nonostante le tante diffide: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Buongiorno, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Baselli, Murru; Verdi, Zaza.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Torino e Inter si giocherà, come detto, oggi domenica 14 marzo. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00. Si giocherà in uno Stadio Olimpico di Torino ancora a secco di pubblico a causa delle note restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus che sta colpendo l’Italia e il mondo intero.

Per vedere in diretta la partita di Serie A tra granata e nerazzurri ci saranno varie opzioni. Torino-Inter sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La telecronaca della partita sarà affidata a Riccardo Trevisani e Daniele Adani.

Ma non solo. La sfida tra Torino e Inter sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile attraverso l’app scaricabile su dispositivi come tablet, pc e smartphone.

Esiste poi un’ultima alternativa alla quale ricorrere per vedere live l’evento tra Torino-Inter. Si tratta della piattaforma Now TV, utile per assistere alla programmazione di Sky: basterà acquistare uno dei pacchetti dedicati per avviare la visione dell’evento.