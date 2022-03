Torino-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45 la sfida di Serie A

Queste le possibili scelte di mister Juric per il Torino e di Inzaghi per l' Inter :

Out nei nerazzurri de Vrij per infortunio e anche Brozovic che non ha recuperato. D'Ambrosio in difesa e Vecino candidato a rimpiazzare il croato in mezzo al campo. Attacco affidato a Dzeko e Lautaro Martinez. I padroni di casa del Torino, invece, si affideranno a Belotti in avanti e al muro difensivo Bremer.