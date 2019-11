Torino-Inter streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 23 novembre

Torino-Inter, si gioca oggi 23 novembre alle 20,45. Si scende in campo per la 13^ giornata di Serie A. Granata a caccia di un risultato positivo per la svolta. Ospiti che dovranno rispondere al risultato della Juventus per rimanere a combattere per la prima posizione.

Torino-Inter, le probabili formazioni – Qualche problema di formazione per il Torino di Walter Mazzarri che dovrà fare a meno di Lyanco e Laxalt oltre a Iago Falque e Bonifazi. Torna Zaza anche se partirà dalla panchina. In avanti con Belotti ci sarà Berenguer, favorito su Verdi. Per il resto solita formazione con Sirigu tra i pali, Izzo, N’Koulou e Bremer in difesa. Rincon e Lukic a gestire il pallone in mezzo al campo. Inter che scenderà in campo con i soliti 11. D’Ambrosio sarà il centrale di destra al posto di Godin. De Vrij dovrebbe spuntarla su Bastoni. In avanti solito duo Lukaku-Lautaro Martinez

Torino-Inter streaming e diretta tv – Il fischio d’inizio del match Torino-Inter è fissato alle ore 20.45 di sabato 23 novembre. Il match sarà visibile in diretta su DAZN e DAZN 1 al canale 209 su Sky Sport, l’emittente streaming che ha in esclusiva tre partite di Serie A per ogni turno. Gli abbonati DAZN potranno inoltre seguire l’anticipo in diretta streaming anche su pc, smartphone e tablet o notebook scaricando l’applicazione.