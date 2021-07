Torino, ipotesi Caldara per la difesa

Il club granata sembra concretamente interessato al difensore del Milan, considerato cedibile a condizioni favorevoli.

Il Torino in questa fase del mercato, oltre a cercare di risolvere la "grana" Andrea Belotti , è alla ricerca di un difensore in grado di migliorare la propria retroguardia. Tra le varie ipotesi, è spuntata la voce di Mattia Caldara , difensore del Milan .

SONDAGGIO - Dalle ultime indiscrezioni, sembra che la società granata, guidata dal presidente Urbano Cairo, abbia sondato la disponibilità del Milan a cedere il suo centrale difensivo. La risposta sembra che sia stata positiva e non si esclude che questa trattativa possa andare in porto, in breve tempo.