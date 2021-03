Torino, Izzo: “Abbiamo sempre bisogno di uno schiaffo prima di reagire. Nicola…”

Il difensore del Torino Armando Izzo ha parlato dopo l’emozionante vittoria in rimonta dei granata contro il Sassuolo di De Zerbi, passato precedentemente in vantaggio per 2-0: “Abbiamo sempre bisogno di qualche schiaffo per poi svegliarci – rivela il difensore napoletano ai microfoni di Torino Channel – , invece serve essere squadra fin dall’inizio. Sappiamo che le sfide durano 90 minuti e dobbiamo sempre restare in partita fino alla fine. Si può vincere anche negli ultimi minuti, è importante restare sempre compatti e concentrati”. Non manca un giudizio su Nicola: “Il mister ci trasmette la sua anima agonistica. È una persona e un allenatore straordinario, noi vogliamo renderlo orgoglioso. È sempre affamato e bisogna prendere esempio da lui”. Izzo svicola quando si parla del suo futuro: “Ora è il momento di lottare fino al termine della stagione per provare ad agguantare la salvezza”.