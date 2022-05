Torino, Juric annuncia: “Nei prossimi giorni si saprà il futuro di Belotti”

Conferenza stampa di vigilia per il mister Granata che ha fatto il punto suoi suoi prima del match col Verona

Redazione ITASportPress

In occasione della conferenza stampa di vigilia del match contro il Verona, per altro suo ex club, mister IvanJuric, allenatore del Torino, ha fatto il punto sulla squadra ma anche sul futuro di Andrea Belotti.

CLUB - "Noi abbiamo fatto tanti passi in avanti, si è lavorato bene e abbiamo messo le basi ma va migliorato tutto. Ci sono tante cose positive, ora vediamo se riusciamo a fare un gruppo forte. E' un Toro in costruzione, non siamo ancora troppo fluidi ma qualcosa abbiamo fatto. Adesso dobbiamo lavorare e migliorare tanto. Mi auguro che si possa migliorare", le parole di Juric destinate anche in chiave futura.

GALLO - C'è spazio anche per una domanda sul futuro di Andrea Belotti. Il capitano sembrava essere destinato all'addio ma nelle ultime settimane qualcosa pare essere cambiato: "Nei prossimi giorni si saprà tutto sul futuro di Belotti".

DA EX - Un passaggio anche sul Verona e sull'addio di mister Juric all'Hellas: "In quel momento mi sentivo così. Ho vissuto due anni intensi, ci ho messo tanto cuore e arrivi ad un punto in cui hai bisogno di cambiare. Guardando indietro, è stato belissimo costruire tutto quello che abbiamo costruito. Riconosco ancora lo spirito del Verona, nelle idee e nello scegliere i giocatori. Sono molto soddisfatto di quello che ho visto, Tudor ha continuato e aggiunto. E sono felice di cosa si è creato a Verona".