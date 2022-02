Torino, Juric: “Belotti? Vorrei rimetterlo in squadra velocemente ma…”

Parla il mister alla vigilia del match col Venezia

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha presentato la sfida di campionato dei suoi contro il Venezia in programma domani per la 25^ giornata di Serie A. Il mister Granata si è soffermato su alcuni temi importanti come il rientro di Belotti e le ultime prove del portiere Milinkovic-Savic che non sono state all'altezza della prima parte di stagione.