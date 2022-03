Torino, Juric: “Ci siamo giocati diversi jolly. Col Bologna fare risultato”

Parla il tecnico Granata

Vigilia di campionato per il Torino di Ivan Juric che dopo lo stop col Cagliari proverà a rimettersi in marcia e a trovare punti preziosi per la sua classifica. Il tecnico ha presentato la gara di domani contro il Bologna confidando di voler a tutti i costi fare risultato positivo contro i rossoblù.

MATCH - "Loro sono una squadra forte, con giocatori forti che si conoscono da anni", ha avvertito l'allenatore granata. Poi sui suoi: "La mia sensazione, facendo l’analisi dei dati vediamo che c’è superiorità territoriale e tiriamo. Contro il Cagliari non c’è stata partita. Poi stiamo facendo errori, il primo gol è stato qualcosa di clamoroso e nel secondo si poteva fare meglio nelle preventive. Se vediamo, le altre squadre non creano così tanto. Dobbiamo avere più fame per portare a casa il risultato".

OBIETTIVI - "Non abbiamo ancora conquistato la salvezza e dobbiamo fare dei punti per arrivarci. Noi ci siamo giocati dei jolly. Io sono contento delle partite, ma non abbiamo fatto punti. Sono contento di come stanno lavorando i giovani. Lo so che con loro non si ha tutto subito. Io non voglio sperimentare. Loro si stanno conquistando la mia fiducia. Rispetto a due settimane fa è migliorata la situazione e avranno modo di giocare".