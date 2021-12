Torino, Juric: “Contro il Cagliari sarà durissima. Mi aspetto gol da Sanabria”

Parla il mister Granata

Vigilia di campionato per il Torino di Ivan Juric che domani sarà impegnato nel Monday Night di Serie A contro il Cagliari alla Unipol Domus. Il tecnico granata, che dovrà fare a meno di Belotti, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match.

SFIDA - "Mi aspetto una gara durissima contro una squadra che in modo inspiegabile è partita male considerando la sua rosa", ha detto Juric . Sul suo Torino: "Siamo una bella squadra, ci manca qualcosa in certi reparti a livello di sviluppo nel gioco ma credo nel lavoro".

SINGOLI - "Sanabria? Ci fa giocare bene e ha tecnica, ma deve fare più gol. In fase realizzativa può fare qualcosa in più, ma sta lavorando bene. A volte lo coccolo perché è un ragazzo a posto". Poi su Zaza: "Tutti i ragazzi lavorano bene, ognuno di loro ha la mia stima. Senza Belotti, Zaza avrà più occasioni e spero che le sfrutti. Non posso dire una parola negativa, mi auguro che faccia bene". Su Lukic e Bremer diventati pilastri della squadra: "Lukic ha trovato la sua dimensione in campo, Bremer anche: sono due pilastri, sono il cuore della squadra e stanno facendo benissimo".