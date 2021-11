Torino, Juric: “Contro lo Spezia piccola finale. Su Belotti…”

Parla il mister granata

Vigilia di campionato per il Torino di Ivan Juric che ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro lo Spezia, valida per la 12^ giornata di Serie A. Ecco le parole dell’allenatore granata: "Abbiamo fatto tante cose buone: domani finisce un ciclo, la sfida dobbiamo affrontarla come una piccola finale per dare uno slancio in classifica. Lo Spezia dell’anno scorso era una buona squadra così come lo è oggi. Hanno giocato un bellissimo calcio, si sono rinforzati con giocatori interessante e sarà una sfida dura".

Ancora dubbi Sulla formazione e su chi scenderà in campo dall'inizio in attacco: "Praet penso non ci sarà, fa fatica a recuperare: è un giocatore che è poco abituato a fare i 90 minuti, si è allenato poco e non ha recuperato a livello fisico. Vediamo se può andare in panchina. Kone è un’opzione, a Napoli ha fatto bene. Non vedo una soluzione far giocare insieme Belotti e Sanabria, magari più Zaza con uno dei due: questa è la mia sensazione". Su Verdi: "A volte devo stare attento a ciò che dico. Lui si allena bene, non posso dire una parola negativa nei suoi confronti. Anche contro la Samp è entrato bene, io non ho preferenze e per me sono tutti allo stesso livello. Domani potrebbe giocare dall’inizio".