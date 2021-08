Torino, Juric duro su Belotti: “Suo rinnovo? Manco Immobile guadagna così”

Il tecnico granata punge il suo bomber

E ancora: "La nostra offerta per lui dal mio punto di vista è enorme. Queste cifre non le hanno all’Atalanta, non le ha Immobile e so che ci sono scorie e pensieri, ma io parto da zero. Capisco che in Andrea possano esserci ancora un po’ di scorie dopo gli ultimi due anni deludenti. Ma io parto da zero e dico: due anni fa Belotti era un top player assoluto, negli ultimi due anni non lo è stato. Anzi, nell’ultimo campionato non credo abbia giocato una buona stagione. Però se Belotti si mette a lavorare come si deve, sono convinto che riavremo un grande centravanti. Ma deve riacquistare la scintilla vera, che forse in questi anni ha perso. Gli chiederò chiarezza subito: voglio gente che abbia una sola idea in testa. Noi siamo il Toro, dobbiamo cambiare la storia degli ultimi anni e per farlo voglio uomini disposti a dare tutto. Piuttosto che aspettare, preferisco cambiare", ha detto Juric.