Torino, Juric: “Fare bene da qui alla fine. Belotti? Deve firmare e basta”

Il mister alla vigilia della super sfida con i partenopei

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Torino di mister Ivan Juric che domani sfiderà il Napoli per la 36esima giornata di campionato. Il tecnico granata ha presentato la sfida ma si è concentrato soprattutto sulle ambizioni della sua formazioni in chiave futura. Spunto particolare sul Gallo Belotti...

CAMPIONATO - Sulla sfida col Napoli: "Stanno tutti abbastanza bene, mancherà Lukic ma vedremo tutte le soluzione e come fare per sostituirlo", ha detto Juric. Sul finale di stagione: " "Voglio che la squadra continui ad esprimersi così, migliorando e continuando così. Abbiamo solo 15 giorni di lavoro, è giusto non mollare fino alla fine. Gli avversari sono tosti in queste ultime partite, l'idea è fare più punti possibile".

AMBIZIONE - "Non è facile fare step, ma devi fare le cose giuste. Poi si vedrà, io in questo momento non lo so. Non è solo prendere giovani...se vuoi fare altro, serve un'altra mentalità. Se vuoi essere ambizioso, devi fare un certo tipo di mercato. Ma non ne abbiamo ancora parlato. Voglio finire il campionato bene e poi si vede, non è così semplice la situazione: dai prestiti ad altre cose".

GALLO - "Belotti? Con Belotti parlo di tutto, per me devono sedersi e lui deve firmare, basta. Mi sembra un gioco da bambini, è la mia sensazione. Ho visto in lui che può dare molto di più rispetto a questa stagione: è stato difficile a livello di infortuni, ma è un giocatore che può dare tanto a livello calcistico. Per me, devono sedersi, parlare e mettersi d'accordo".