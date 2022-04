Torino, Juric: “Italia non al Mondiale brutta botta per Belotti. Sul campionato…”

Parla il tecnico Granata

SQUADRA - La sosta è servita per riflettere. Ci sono state problematiche, ma in queste otto partite abbiamo preso sei pali, subito quattro errori arbitrali e subito tre gol negli ultimi minuti: c'è da migliorare tanto, ma il calcio a volte è così. Per una squadra media, queste cose hanno spostato gli equilibri. Gli episodi determinano in un senso o nell'altro. A me spiace perché guardavamo in avanti e puntavamo più in alto, i ragazzi non si sono mai tirati indietro. L'unico neo è Praet che si è fatto male subito dopo il mercato, è un giocatore che ci dava almeno due o tre spunti a partita: lui ci è mancato molto in fase offensiva", ha detto Juric .

SINGOLI - Sui giocatori ed in particolare sul dualismo tra i pali e le condizioni di Belotti: "Milinkovic-Savic o Berisha in porta? Vanja ha fatto benissimo per lungo periodo e ha avuto un piccolo calo, quando fai una scelta del genere lo metti in preventivo. Berisha ha fatto bene due partite e poi è incappato in un errore o non errore a Genova, ma ha fatto molto bene contro Inter e Bologna: la mia intenzione è continuare con lui". Poi su Belotti: "In casa fa un certo tipo di partite e in trasferta è inesistente. Mi aspetto un atteggiamento diverso anche nelle gare esterne. Italia non al Mondiale? E' una brutta botta l'eliminazione della Nazionale anche per il Gallo".