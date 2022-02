Torino, Juric: “Rinnovo Bremer grande gesto. Su Belotti…”

Parla il tecnico Granata

La conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Udinese è stata un modo per mister Ivan Juric di fare il punto sul momento del suo Torino . Tra mercato, ambizioni future e rapporti con la società. In modo particolare il tecnico Granata si è soffermato sulle operazioni importanti messe a segno dal club nella sessione invernale di trattative.

MERCATO - "Il presidente ha fatto il passo di cui parlavamo ad agosto, il futuro del Toro è capire bene i valori dei giocatori e chi ha doti tecniche e fisiche per essere il domani di questa squadra: non faccio nomi, ma c'è chi ha avuto un peso importante in questi mesi e dietro bisogna mettere giovani che crescano. L'idea è stata sposata, il presidente ha fatto un passo verso questo. Bene, ma possiamo fare meglio: io, Cairo e Vagnati possiamo essere ancora più uniti. Per le intenzioni mi è piaciuto molto", ha detto Juric .

SINGOLI - "Bremer ha rinnovato? Fa un gesto allucinante verso la società firmando per un solo anno: lui ha grandissime ambizioni personali, ma permette alla società di essere serena e di valutare le cose senza fretta e senza pressioni. E' un gesto fantastico. Belotti? Per me nulla è cambiato. Le cose si fanno in due per il contratto. A livello fisico penso che lunedì si allenerà con noi poi vedremo come starà".