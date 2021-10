Torino, Juric sfida il Napoli: “Servirà gara al top. Su Belotti…”

Il tecnico granata pronto per la gara contro la capolista

Vigilia di campionato per il Torino di Ivan Juric che domani sfiderà la capolista Napoli nel match valido per l'ottava giornata di Serie A. Il tecnico Granata ha presentato la sfida di domani sera delle 18 nel consueto appuntamento con la stampa.

Sui suoi: "Reazione dopo k.o. nel derby? Mi spiace per i risultati, abbiamo sempre fornito prestazioni ottime e a volte è girato storto, a volte mancava qualche conoscenza. Ma sono soddisfatto delle prestazioni, i ragazzi devono essere consapevoli di questo e del fatto che si poteva raccogliere di più". Poi su Belotti e Zaza: "Per il Gallo sono contento: la prima settimana ha fatto a parte ma calava il dolore, nella seconda parte ha iniziato gradualmente con il gruppo. Comincia ad essere disponibile, lui è un giocatore muscolare e fisico e ha bisogno di tempo per entrare in forma. Piano piano darà il mio contributo, dopo la prossima sosta se tutto va bene sarà il Gallo del passato. Zaza uguale anche lui è disponibile".