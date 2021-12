Torino, Juric sfida il ‘suo” Verona: “Il periodo più bello della mia vita…”

Parla il tecnico Granata alla vigilia del campionato

Torna ad affrontare il suo passato Ivan Juric , oggi allenatore del Torino , che domani sfiderà l' Hellas Verona nella 18^ giornata di Serie A. Il tecnico granata ha presentato la gara contro la sua ex squadra nel consueto appuntamento con la stampa non nascondendo una certa emozione.

DA EX - "Posso dire che è stato il periodo più bello della mia vita, abbiamo fatto grandi cose. Ringrazierò per sempre tutto l'ambiente, è stato magnifico", ha detto Juric sulla sua emozione nel ritrovare il Verona dove tanto bene ha fatto come allenatore. "I complimenti del presidente Setti? Lui è stato un presidente eccezionale, mi ha permesso di fare ciò che avevo in testa insieme al direttore. Abbiamo cambiato mentalità e metodi, portando dentro tante persone. Potevamo fare tutto stando nel budget, lo ringrazierò per tutta la vita".