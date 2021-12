Torino, Juric sfida l’Inter: “Fare risultato potrebbe dare slancio per futuro”

Il tecnico del Toro pronto per la gara contro la capolista

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Torino di IvanJuric che contro l'Inter si giocherà l'ultima gara del 2021 per la 19^ giornata di Serie A. Il tecnico granta ha presentato il match in conferenza stampa.

RIVALE - "L'Inter è la squadra che gioca meglio, sfruttano bene il lavoro di Conte e Inzaghi ha dato imprevedibilità. Si sentono più liberi, hanno giocate meno codificate e si vede", ha esordito Juric sulle qualità dei nerazzurri. "Le ultime giornate mi hanno impressionato per come attaccano e come difendono, è una novità per il nostro calcio. Inzaghi è bravissimo: è un top allenatore".

SFIDA - Sulla gara: "Partite così ti possono dare tanto: è sbagliato andare là e pensare che quello che viene, viene. Fare risultato potrebbe darci uno slancio per il futuro. Oggi vedo se tutti hanno recuperato, mentalmente stiamo bene e vogliamo stupire provando a vincere". Sull'atteggiamento dei suoi: "Il nostro atteggiamento non cambierà, sarà quello solito: andremo alti con tutte le conseguenze positive e negative". Poi sui singoli: "Praet, Zaza e Baselli? Il primo non ci sarà, speriamo sia una cosa piccola. Per il resto, tutti sono convocabili e li valuto in base agli allenamenti".