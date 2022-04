Torino, Juric: “Spezia ottima squadra. Belotti out 10 giorni”

Vigilia di campionato per i Granata

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Torino di mister Ivan Juric che domani se la vedrà contro lo Spezia per la 34esima giornata di Serie A. Il tecnico ha presentato i temi caldi della sfida in conferenza stampa sottolineando anche l'assenza dal match di Andrea Belotti.

PARTITA - Sul momento della squadra dopo il pari con la Lazio e la sfida contro lo Spezia: "Abbiamo fatto passi in avanti per dominio, abbiamo abbinato aggressività e dominio: abbiamo concesso poco e creando tanto, anche se dispiace per il risultato. I ragazzi si sarebbero meritati altro dopo una gara del genere, la Lazio corre tanto e mi dispiace per il risultato". E ancora sul rivale di domani: "Lo Spezia ha fatto un gran girone di ritorno, sono una squadra di talenti e sono diventati competitivi. Thiago Motta ha creato un'ottima squadra, sono bravi", ha detto Juric.

GIOCATORI - Passando ai giocatori disponibili o meno: "Penso che Pobega mancherà per un problema alla caviglia, vediamo oggi se migliora. Mandragora è pronto e sta bene, penso che giocherà dall'inizio". "Belotti? E' una cosa di dieci giorni: difficile vederlo in queste tre partite, ma dopo penso di riaverlo". "Se gioca Pellegri al suo posto? O lui o Sanabria, non ho deciso. Pellegri deve partire dall'abc delle cose. Tra infortuni e altro è indietro ma sta lavorando come un pazzo per bruciare le tappe e trovare la concentrazione. Ha fatto un gol di potenza (contro la Lazio ndr), ce l'ha dentro così come l'attacco alla profondità. L'importante è che non abbia problemi fisici. Con questa voglia arriverà".