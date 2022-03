Torino, Juric teme il Genoa: “Squadra tosta. Smaltita rabbia post Inter”

Parla il tecnico Granata alla vigilia del campionato

Ivan Juric , tecnico del Torino , è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani dei Granata contro il Genoa nell'anticipo del venerdì di campionato. Le due formazioni scenderanno in campo per la 30esima giornata di Serie A.

GARA - "Domani sarà una partita difficile, da gennaio il Genoa ha cambiato il suo modo di essere e stanno facendo tanti pareggi. Sarà tosta e difficile", ha commentato Juric sul Genoa. "Come stimolo la squadra? Questa squadra non ha mai dormito. Manca poco alla salvezza, ci vogliono altri punti. E poi stiamo dimostrando che non siamo mai scesa di atteggiamento o voglia di fare le partite giuste, a prescindere dai risultati. Ci è girata molto male, ma dobbiamo crescere e migliorare. Sono grandi motivazioni queste qui".

POST INTER - Tornando sulla gara della scorsa giornata contro l'Inter e l'episodio del rigore non dato per fallo su Belotti: "Noi abbiamo giocato in modo positivo, abbiamo fatto una grande partita: ci vuole qualche giorno per smaltire il fatto di non aver vinto, è stato devastante non vincere". "Spiegazioni o scuse per l'episodio? No".