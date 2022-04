Torino, Juric: “Vogliamo finire al meglio la stagione. Bremer in dubbio”

Le parole del mister in conferenza

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Torino di Ivan Juric che dopo il pirotecnico 4-4 contro l'Atalanta nel recupero della 20esima giornata, torna a giocare e lo farà contro l'Empoli per la 35esima giornata. Il tecnico ha presentato la sfida in conferenza stampa.

VOGLIA - "Cosa mi aspetto dalla partita di domani? Voglio continuare la crescita, proseguire nella striscia positiva. Vogliamo fare bene da qui alla fine del campionato", ha esordito Juric. E in ottica futura: "Se mi aspetto rivoluzioni per la prossima stagione? Ripeto, finiamo questa. Poi si faranno valutazioni, anche se sul mercato non sai mai chi andrà via. Ci sarà tanto da fare. Io non insisto per nessuno. Io non mi impunto, dobbiamo ancora fare tutte le valutazioni".

SINGOLI - Sulle condizioni dei suoi: "Pellegri dall'inizio? Questa è l'idea. Mandragora titolare. Pjaca? Non so ancora, non è niente di grave. Poi Izzo ha recuperato, Mandragora ha recuperato e Pobega sta meglio. Unico punto interrogativo è Bremer: ieri non si è allenato, vediamo oggi".