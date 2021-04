Torino-Juventus diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Torino-Juventus si gioca oggi, sabato 3 aprile 2021 alle ore 18.00 per la 29^ giornata di Serie A. Derby della Mole sentitissimo da parte di entrambe le formazioni in cerca di punti preziosi per obiettivi ben differenti. Granata che devono salvarsi, ospiti che devono rispondere alle tante critiche e anche al recente caso scoppiato a seguito della presunta cena/festa a casa McKennie.

Torino-Juventus, le probabili formazioni

Queste le probabili scelte dei due allenatori per Torino-Juventus:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Ansaldi, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Sanabria, Belotti.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Danilo, Bentancur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

Ricordiamo che per la sfida, Andrea Pirlo ha scelto di non convocare Arhtur, Dybala e McKennie per via della festa privata messa in atto dai tesserati bianconeri.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Torino-Juventus si giocherà la sera di sabato 3 aprile 2021, vigilia di Pasqua, nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d’inizio del Derby della Mole, che sarà il 152° in Serie A, è in programma alle ore 18.00 e sarà valido per la 29^ giornata del massimo campionato italiano.

Sarà DAZN a trasmettere la gara Torino-Juventus, in diretta streaming. La stracittadina sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, o ancora a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La partita sarà inoltre disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno vedere la sfida in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Donati al commento tecnico.

Sempre attraverso DAZN sarà possibile vedere Torino-Juventus in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà precedentemente preoccuparsi di scaricare la app per sistemi Android e iOS, avviarla e selezionare il Derby della Mole dal palinsesto.