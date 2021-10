Torino-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18 il derby di Torino della settima giornata

Torino-Juventus si gioca oggi, sabato 2 ottobre alle 18. Si tratta della gara valida per la settima giornata di Serie A. Una sfida non come le altre dato che si tratta del derby della Mole. Gli uomini di Ivan Juric sfidano quelli di Massimiliano Allegri.

Torino-Juventus, le formazioni

Se nella formazione del Torino non sembra possano esserci grosse novità di formazione, considerando anche la solita assenza del bomber Belotti, in casa Juventus il discorso è differente. Out Dybala e Morata per infortunio. In avanti potrebbe toccare a Kean. Da capire se a far reparto da solo o aiutato da Bernardeschi e Chiesa. Molto dipenderà dalle loro posizioni.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Pobega, Aina; Brekalo, Sanabria.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi; Chiesa, Kean.

Dove vedere la gara in streaming e tv

Torino-Juventus si giocherà come anticipato oggi, sabato 2 ottobre 2021 allo stadio "Olimpico Grande Torino" di Torino. Calcio d'inizio della gara valida per la settima giornata, fissato alle ore 18.00.

La partita tra Torino e Juventus potrà essere seguita sulle moderne smart tv grazie all'applicazione di DAZN, fruibile anche in altri modi: tramite le console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Tim Vision Box.

Per chi preferisse seguire il match su altri dispositivi anche mobili e vedere la partita Torino-Juventus in streaming potrà farlo su smartphone e tablet con l'app di DAZN, mentre da pc basterà collegarsi al sito ufficiale e accedere al catalogo degli eventi inserendo le proprie credenziali.