Torino-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 2 novembre

La Serie A torna in campo, ecco Torino-Juventus il derby della Mole. 11^ giornata di campionato che metterà le due torinesi una davanti all’altra. Dopo il sonoro ko con la Lazio i granata vogliono reagire. Bianconeri che dovranno confermarsi in vetta alla classifica.

Torino-Juventus, le probabili formazioni – Il Torino si affida a Izzo, Lyanco e Djidji in difesa. De Silvestri e Ansaldi sulle corsie laterali. Attacco composto dal duo Verdi-Belotti con il primo favorito sull’ex Zaza. La Juventus di Sarri scenderà in campo con Cristiano Ronaldo, Dybala e Bernardeschi. Dubbio sulle condizioni di Higuain. In difesa c’è de Ligt con Bonucci. In porta il polacco Szczesny.

Torino-Juventus streaming e diretta tv – Torino-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La gara tra granata e bianconeri potrà essere seguita in diretta live sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno in ogni caso seguire la partita in tv anche attraverso la app presente nel decoder Sky Q. Per gli abbonati DAZN, Torino-Juventus sarà visibile in diretta anche su pc, smartphone e tablet.