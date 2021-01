Torino, la clausola speciale nel contratto di Davide Nicola: deve ottenere una certa media punti per il rinnovo

Davide Nicola è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Torino. Addio Marco Giampaolo, per sistemare una classifica che “piange”, Urbano Cairo si è affidato all’esperto delle salvezze. Nelle scorse ore l’annuncio dell’arrivo del neo mister e adesso anche qualche indiscrezione sul contratto firmato con una particolare clausola…

Secondo quanto riporta Goal.com che cita Sky Sport, nell’accordo tra Davide Nicola e il Torino sarebbe stata inserita una speciale clausola che fa riferimento ad una specifica media punti da ottenere per guadagnarsi il rinnovo automatico. Da quanto si apprende, infatti, il mister avrà la mission di ottenere 1.5/1.6 punti a partita. Cifra che seppur non dichiarato, lo porterebbe automaticamente a duna quota di 42/43 punti che potrebbero bastare per la salvezza. In quel caso sarà automaticamente rinnovato il suo contratto anche per la prossima stagione.