Torino-Lazio diretta e streaming, dove vedere il match

Torino-Lazio si gioca alle 15.00 di domenica 1 novembre 2020. Si tratta del match valido per la sesta giornata di Serie A. Granata pronti per trovare la vittoria, biancocelesti in difficoltà viste le tante assenze per il coronavirus.

Torino-Lazio, le probabili formazioni

Squadra pronta per i Granata che dovrebbero schierarsi con Sirigu in porta; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Belotti, Verdi.

Problemi, invece, per gli ospiti che dovranno rinunciare a diversi giocatori. Su tutti Ciro Immobile. In porta dovrebbe esserci Reina. Marusic, Vavro, Hoedt, Acerbi in difesa; Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic-Savic in mezzo al campo; Correa a sostegno di Caicedo e Muriqi.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Belotti, Verdi.

LAZIO (4-3-1-2): Reina; Marusic, Vavro, Hoedt, Acerbi; Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic-Savic; Correa; Caicedo, Muriqi.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Torino-Lazio si disputerà il pomeriggio di domenica 1 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino con fischio d’inizio previsto alle ore 15.00. Si tratta della sesta giornata di Serie A e la gara verrà diretta dal signor Daniele Chiffi.

La sfida Torino-Lazio sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà visibile per coloro che hanno sottoscritto l’offerta Sky-DAZN anche sul canale satellitare DAZN1. Gli utenti DAZN in possesso di un abbonamento Sky, inoltre, avranno la possibilità di vedere la gara in tv mediante la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita tra il Torino di Giampaolo e la Lazio di Inzaghi sarà curata da Edoardo Testoni e Massimo Gobbi.