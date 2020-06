Torino-Lazio streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Torino-Lazio, si gioca oggi 30 giugno alle 19.30 la sfida valida per la 29^ giornata di Serie A. All’Olimpico Grande Torino i granata sfida i biancocelesti secondi in classifica e alla ricerca dei tre punti per stare incollati alla capolista Juventus, impegnata nella gara contro il Genoa. Padroni di casa reduci dal ko contro il Cagliari, ospiti dalla vittoria contro la Fiorentina in casa.

Torino-Lazio, le probabili formazioni

Torino che si affida al suo undici migliore. Longo manderà in campo Sirigu in porta; Izzo, Nkoulou, Bremer come terzetto di difesa; De Silvestri, Lukic, Meité, Rincon, Ansaldi in mezzo al campo. In avanti Verdi potrebbe essere la sorpresa al fianco di Andrea Belotti. Per quanto riguarda la Lazio, Simone Inzaghi prepara praticamente lo stesso modulo e gli stessi interpreti visti nello scorso match. Davanti a Strakosha tra i pali ci saranno Patric, Acerbi e Radu, quest’ultimo al posto di Bastos. Sulle corsie laterali Lazzari a destra e Jony a sinistra. Regia affidata a Milinkovic-Savic e Parolo mentre toccherà a Luis Alberto innescare Ciro Immobile e Caicedo.

Dove vedere il match in streaming e diretta tv

Torino-Lazio si disputerà questa sera, martedì 30 giugno 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 19.30. Il confronto della 29ª giornata di Serie A, Torino-Lazio, sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, al numero 473 e 483 del digitale terrestre e anche su Sky Sport al numero 252 del satellite. Chi volesse seguire la partita tra granata e biancocelesti potrà farlo anche in diretta streaming. Gli utenti Sky grazie a Sky Go potranno vedere la gara sia sul proprio pc sia su notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android. Esiste anche un’altra soluzione. Infatti, in alternativa a quanto detto, i tifosi e appassionati potranno acquistare un pacchetto fra quelli proposti da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che dà la possibilità di vedere anche le partite della Serie A.

