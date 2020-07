Torino, Longo: “A tratti abbiamo dominato, risultato bugiardo”

Mastica molto amaro Moreno Longo dopo la roboante sconfitta contro la Juventus nel derby. Il 4-1 incassato dai granata getta qualche dubbio sul futuro dell’allenatore granata che a SkySport parla di risultato bugiardo.

LE PAROLE DEL MISTER

Queste le parole del mister granata: “E’ stata una partita che analizzando i dati abbiamo giocato a viso aperto, contro una Juve che sapevamo poteva farti male. Il risultato è pesante rispetto a quello che si è visto sul campo. I primi due gol sono nati per nostre leggerezze ma abbiamo continuato a giocare. Diciassette tiri verso la porta dimostrano il tipo di partita che abbiamo fatto. Per lunghi tratti abbiamo dominato la partita. Nel primo tempo uscivamo dal basso con ottime letture. Abbiamo trovato Berenguer diverse volte fra le linee, poi ci è mancato l’ultimo passaggio. La squadra ha giocato con ottima personalità, ha sempre superato la prima pressione della Juve e ha messo in difficoltà una squadra come la Juve, abituata a condurre il gioco. Oggi a larghi tratti lo ha condotto il Torino il gioco”.