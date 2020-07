Torino, Longo amareggiato: “Si poteva gestire diversamente la gara…”

Il Torino torna ad avere paura. I granata vanno al tappeto contro l’Inter per 3-1 e ora vedono ancora vicina la zona retrocessione. Il tecnico Moreno Longo analizza la sconfitta della sua squadra.

LE PAROLE DI LONGO

Moreno Longo si sofferma sul momento della sua formazione ai microfoni di Sky Sport: “Secondo me c’erano i presupposti per fare un’altra gara. Dispiace perché si poteva portare la partita sui binari che noi avremmo voluto. Le sensazioni sono quelle di una squadra che deve lottare per conquistare i punti per salvarsi. Non cambia nulla dopo questa partita. Sapevamo di dover venire a San Siro a fare una partita per fare punti. L’Inter è stata più brava di noi. Ora pensiamo già alle prossime sei partite, cominciando dal Genoa. Bisogna migliorare nella fase difensiva, altrimenti non ci troveremmo in questa fase difensiva. Oggi eravamo riusciti per tutti il primo tempo a rimanere concentrati. Sapevamo che con il passare dei minuti si sarebbe messa bene per noi. Quando si concedono chance all’Inter con errori evitabili, si rischia grosso. Uno dei problemi di questo format è la mancanza di allenamento. Oggi purtroppo dobbiamo preparare le partite in scampoli di allenamento”.