Torino, Longo: “Salvo la reazione, ma dobbiamo portare a casa la salvezza”

Dopo 4 giorni dalla vittoria importante contro l’Udinese, il Torino di Moreno Longo crolla sul campo del Cagliari. L’allenatore dei granata ha commentato la sconfitta ai microfoni di SkySport.

Longo: “Salvo la reazione”

Queste le sue parole: “La reazione è stato un aspetto positivo della gara, anche se non abbiamo approcciato nella maniera giusta. Il Cagliari è stato molto cinico e veramente bravo. Quando hai la forza di riaprirla sul 3-2 non devi commettere l’ingenuità di commettere un rigore come abbiamo fatto. Ma complimenti al Cagliari che ha vinto meritatamente. Quando non si vince ci si aspetta sempre di più da tutti. Ma non ci demoralizziamo: quando si lotta per la salvezza non bisogna perdersi d’animo. Arriveranno momenti belli e altri brutti, ma a fine stagione dobbiamo portare a casa la salvezza“.

Difesa

A proposito dei numerosi errori difensivi Longo ha commentato: “Stiamo lavorando su questo, anche perché precedentemente subiva troppi gol questa squadra. Oggi il secondo gol viene su una buona giocata sul Cagliari ed un errore nostro: Aina doveva tenere la linea. Ci sono giocatori di grande qualità ma il percorso è fatto di difficoltà e dobbiamo essere bravissimi a saperle superare”.