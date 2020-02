Torino, Longo: “Soddisfatto dell’atteggiamento, lavoriamo sulla fiducia”

Il Torino non riesce a vincere. I granata escono sconfitti anche contro il Milan. Il tecnico Moreno Longo analizza il k.o. di San Siro ai microfoni di Sky Sport: “Posso ritenermi soddisfatto dell’atteggiamento. Credo che la squadra non si sia mai disunita, rimanendo aggrappata al match. Dopo aver subito risultati pesanti, l’atteggiamenti ci preoccupava di più. Dovremo fare meglio altre cose. Non mi piacciono le tabelle e le previsioni perché possono essere sovvertite da tanti fattori. Siamo consapevoli che la nostra squadra è nella bagarre per la salvezza e dovremo andare a battagliare per raggiungere al più presto questo traguardo. Allenatore o psicologo? Entrambe le cose non si possono tralasciare. La squadra era abituata a giocare in un altro modo. Dovremo anche lavorare su autostima e fiducia. Vedo passi in avanti nel seguire le proposte. Dobbiamo migliorare i tempi, lo scaglionamento, la frenesia. Cercheremo di lavorare molto sulle carenze di questa squadra”.