Torino, Longo: “Troppi errori, dobbiamo lottare in ogni campo”

E’ lucido e chiaro Moreno Longo nell’analizzare la sconfitta del San Paolo contro il Napoli. L’allenatore del Torino ha commentato così la sesta vittoria consecutiva ai microfoni di Dazn: “La sensazione è stata quella di aver commesso tanti errori a livello tecnico quando riconquistavamo la palla. Non puoi permetterti di concedere ad una squadra come il Napoli di ridargli la palla quando sei in possesso. Questo non allentava mai la pressione che loro ci mettevano. Nel momento in cui avevamo la palla serviva coraggio nel farsi vedere, nel proporsi e creare occasioni con personalità”.

CLASSIFICA – “Guardiamo alla classifica con grande delusione e grande rabbia. Io lo dico da quando sono qui. Una vittoria ci poteva permettere di invertire il trend. Siamo a 5 punti dalla salvezza e non possiamo permetterci di non lottare in ogni campo. Sta a me preparare i giocatori per le partite future”.

MENTALITA’ – “L’aspetto mentale è importante. Stiamo vivendo un momento di grande difficoltà. Siamo stati sporchi a livello tecnico e in partite come queste non puoi permettertelo”.